Imperia, Scajola: "I migranti? Il servizio taxi non fa altro che incentivare il traffico di esseri umani" (video)

"Nella politica della gestione dell'immigrazione che sta facendo il governo sono stati individuati come luoghi di accoglienza per i migranti, in Liguria, sono previsti Genova e La Spezia non è previsto Imperia e, quindi, è un problema che non ci tocca direttamente come città". A dirlo è stato il sindaco di Imperia Claudio Scajola. a margine del sopralluogo nella galleria di via Santa Lucia a Oneglia.