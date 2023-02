Ospedaletti avrà il sistema di telecamere per riconoscere le targhe: progetto finanziato per 95mila euro

Come già avvenuto per altri Comuni, anche ad Ospedaletti verranno installate telecamere per la videosorveglianza cittadina, con la rilevazione delle targhe. Un sistema che, da tempo, è presente in altre città della nostra provincia e consentono di scoprire mezzi che non sono conformi alle revisioni previste per Legge o scoperti sul piano assicurativo.

Si tratta, ovviamente, di un sistema che si rende particolarmente utile in caso di indagini per mezzi in fuga o eventualmente rubati. L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento di integrazione del sistema di videosorveglianza cittadina, con lettura targhe, redatto dall'Ing. Davide De Faveri per un costo totale di quasi 95mila euro.

Si tratta di un progetto risalente al 2020 e, per il quale, il comune aveva chiesto di essere ammesso al finanziamento del Ministero dell'Interno. Con l’approvazione del progetto potranno partire i lavori.