Imperia: tra una settimana al Prino i campionati sportivi studenteschi di corsa campestre

Martedì prossimo, al campo Angelo Lagorio di via Tommaso Littardi, in zona Prino, a Imperia, dalle 11 alle 14 circa si svolgeranno i campionati sportivi studenteschi di corsa campestre fase regionale. Saranno presenti le prime due squadre delle province classificate alle fasi provinciali e alunni DIR.



La manifestazione è organizzata dall'ufficio di Educazione Fisica Ambito Territoriale di Imperia, in collaborazione con Sport e Salute Genova, Federazione FIDAL, Federazione Cronometristi, CONI di Imperia. "In particolare, a fornire fattiva collaborazione per la riuscita dei campionati, saranno gli studenti dell'istituto Sportivo Colombo di Arma di Taggia che hanno partecipato al corso di formazione in qualità di aspiranti giudici di atletica. - sottolineano gli organizzatori - Alla manifestazione saranno presenti il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il dirigente dell'ambito territoriale scolastico di Imperia Luca Maria Lenti, l'assessore allo sport Simone Vassallo, la responsabile di sport e salute di Genova Michela Carfagna, il dirigente del Coni Antonio Micillo".