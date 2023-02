E' online visitbordighera.it, Ingenito: "Tappa di un percorso finalizzato al rilancio turistico" (Foto e video)

La città di Bordighera ha un nuovo sito turistico. "E’ online visitbordighera.it, il nuovo sito turistico cittadino. In questa occasione non presentiamo un semplice restyling grafico, per quanto importante, ma il frutto del percorso che abbiamo voluto intraprendere per il rilancio turistico del nostro territorio. Diverse le tappe che abbiamo compiuto, a partire dalla scelta lavorare con un orizzonte di medio termine; per questo abbiamo preferito essere affiancati da professionisti che, partendo da un’analisi dello stato di fatto e delle opportunità, hanno definito il Piano di Sviluppo Strategico del Turismo e la visione comune che guidano la promozione e la valorizzazione di Bordighera. Parallelamente si è svolta un'attività di confronto e formazione con gli operatori; siamo stati presenti a fiere del settore in Italia e all’estero; abbiamo investito sulle infrastrutture; abbiamo creato nuovi materiali con una linea grafica definita e riconoscibile, contenuti mirati, immagini di grande impatto e bellezza. Tutto questo fa pienamente parte di visitbordighera.it e ci consente oggi di poterlo presentare con la consapevolezza e la convinzione di aver realizzato uno strumento realmente efficace per la crescita turistica della città" - ha dichiarato il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito durante la presentazione del nuovo sito turistico avvenuta questa mattina presso il Centro Culturale Polivalente dell'ex chiesa Anglicana a Bordighera - "Ringrazio il Tavolo del Turismo, che ha creduto come noi nel progetto, il consigliere Claudio Gavioli e tutta la squadra che ha lavorato a visitbordighera.it: l’Ufficio Turismo e Cultura, Winedering srl, il social media manager incaricato dal Comune di Bordighera Stefano Albis, Luca Lodini, Daniela Webber Studio Grafico ed il fotografo Iuri Niccolai.

"Da oggi Bordighera può contare su fondamentale strumento con cui presentarsi al pubblico: eravamo consapevoli che fosse importante realizzare un nuovo sito turistico, lo ha confermato l’esperienza che abbiamo maturato nelle fiere di settore. Oggi, alla domanda 'Dove trovo Bordighera nel web?' potremo rispondere con un vero e proprio portale che presenta esperienze ed attività, illustra le iniziative intraprese dall’Amministrazione, dà informazioni utili ed aggiornate; tutto con bellissime immagini che raccontano quanto sia variegato e meraviglioso il nostro territorio, ogni giorno dell’anno" - ha sottolineato il vicesindaco Mauro Bozzarelli - "Sono certo che visitbordighera.it sarà un grande valore aggiunto per l’azione promozionale mirata che, come Amministrazione, abbiamo scelto di intraprendere; ma sarà anche un concreto supporto per gli operatori del settore, che potranno utilizzarlo per integrare le loro proposte commerciali. Lavorare in sinergia è del resto il modo più efficace per ottimizzare gli investimenti pubblici e privati, con l’obiettivo comune di sostenere ed incrementare lo sviluppo turistico di Bordighera".

"Visitbordighera.it potenzia due settori cruciali per Bordighera: outdoor ed eventi avranno un'ulteriore e incisiva visibilità. Per il primo ambito, il sito sarà un utile punto di riferimento per conoscere i percorsi e le loro caratteristiche; gli appassionati potranno quindi approfondire con pochi click i sentieri del comprensorio e pianificare a distanza, con semplicità, le loro esperienze su due ruote a Bordighera. Non solo: visitbordighera sarà un ulteriore strumento di promozione per le iniziative bike che stiamo organizzando per la prossima primavera – eventi che sapranno richiamare un grande pubblico" - ha aggiunto Melina Rodà, assessore alle Manifestazioni - "Per quanto riguarda invece le manifestazioni, si potrà far riferimento ad un unico portale per conoscere tutti gli appuntamenti in programma con informazioni puntuali e tempestivamente aggiornate ma miglioreranno anche le funzionalità di gestione e in futuro ne saranno implementate ulteriori, per agevolare sia la ricerca di notizie e la fruizione da parte del pubblico sia l’attività degli uffici comunali".

"A partire dal lavoro di sviluppo del Piano Strategico, il Comune di Bordighera ha portato avanti, con il project management di Winedering srl, una serie di azioni volte a mettere a terra in maniera concreta la visione del Piano presentato nel 2022. Un piano di lungo periodo che prevede una rete di competenze e knowhow in grado di dare valore a quella mission e visione condivisa. All'interno del Piano non potevano non rientrare ovviamente lo sviluppo e la riattivazione di un nuovo sito dedicato all'accoglienza e all'ospitalità. Un sito responsive, dinamico ed in continuo divenire, creato con l'obiettivo di facilitare la fruizione del turista che sta pianificando una vacanza o sta già soggiornando a Bordighera" - ha spiegato Stefano Tulli di Winedering srl - "Prendendo come benchmark i principali siti e case study nazionali di siti internet di destination, il nuovo visitbordighera.it ha come obiettivo quello di costruire una base ed un inizio per un'offerta che si possa sposare ed adeguare sempre di più con le necessità del mercato turistico del 2023".