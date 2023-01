Berrino: “Finalmente un Governo pronto a risollevare le sorti dell'Italia”

“I primi 100 giorni del governo Meloni testimoniano come il Presidente e di tutti i ministri stiano lavorando ottimamente per il bene dell'Italia. I mercati sono ottimisti, lo spread finalmente dopo mesi è sceso a 175 punti. Finalmente un governo che è pronto a risollevare le sorti dell'Italia, delle sue aziende ed eccellenze e soprattutto dei suoi cittadini, dopo gli anni bui in cui Pd e 5 stelle ci avevano portato”.

Lo dice il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.