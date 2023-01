Martedì prossimo, conferenza del’Inner Wheel Club di Sanremo dal titolo ‘I Percorsi Calviniani’

In occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, l’Inner Wheel Club di Sanremo, in collaborazione con l’Accademia di belle Arti di Sanremo, organizza per martedì 31 Gennaio 2023 alle ore 18, presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo (via Val del Ponte 34), la conferenza dal titolo ‘I Percorsi Calviniani’.

“Noi, socie dell’Inner Wheel Sanremo abbiamo voluto – spiega la presedente Anne Tasco Lieussanes -, in qualità di abitanti di questa città, dare rilievo a questo evento, il centenario dalla nascita di questo nostro grande scrittore del Novecento Italo Calvino. Cammineremo attraverso la nostra città soffermandoci nei luoghi scelti da Calvino e commentandoli attraverso i suoi scritti”.

Relatrici della serata saranno la Prof.ssa Elisa Longinotti e la Prof.ssa Francesca Sampietro.

“Le nostre relatrici – continua presedente Anne Tasco Lieussanes - ci condurranno attraverso un poetico percorso letterario attraversando i luoghi di Sanremo descritti e vissuti da Italo Calvino. Verranno approfondite alcune tappe di un percorso che fa parte di un progetto più ampio ideato e fortemente voluto dal Comune di Sanremo in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e l’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea, ideatrice del progetto oggi visibile in tutta la città e la giornalista, scrittrice e socia Innerina Gabriella Poli. Gabriella ammiratrice di Calvino al punto da acquistare Villino Meridiana, lo studio dove Calvino ha lavorato fino all’età di 22 anni, narra, in un suo racconto dal titolo ‘Il bambino col Papilon. Italo Calvino a villa Meridiana’, come questo luogo conservi ancora l’essenza di chi lo ha abitato".





Elisa Longinotti

laureata in Storia e Tutela dei Beni Artistici con indirizzo in Storia dell’Arte Moderna, presso l’Università degli Studi di Firenze.

Esperta in restauro di Beni Culturali e docente presso l’Università del Restauro e della Conservazione di Dubrovnik (Croazia).

Appassionata di lettere moderne, sta approfondendo una tesi su Italo Calvino e la resistenza.

Francesca Sampietro

docente universitario presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, mentore del gruppo internazionale di Adobe dal 2019, esperta di tecnologia, promuove e partecipa a incontri pubblici, finanziati da sponsor tecnologici (Meet and code, Google, Adobe Education).

Il suo lavoro verte nell’avvicinare i giovani all’aspetto creativo e ludico della programmazione utilizzando gli strumenti digitali e l’interattività per scopi creativi ed educativi.



