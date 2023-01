Festival di Sanremo 2023: proseguono le prove all'Ariston, ieri caccia a Elodie, Sangiovanni e Zarrillo (Foto)

Una splendida Elodie con un vestito full white, un Michele Zarrillo che torna all’Ariston ma anche Sangiovanni e gli ‘Autogol’ ieri a Sanremo per le prove del Festival della Canzone che si avvicina a grandi falcate.

Un pomeriggio in cui non sono mancati gli appuntamenti per gli appassionati della kermesse canora, che si sono divisi tra la classica piazza Bresca e l’uscita dell’hotel des Paris di corso Imperatrice, dove Elodie e Zarrillo hanno soggiornato.

E’ stata sicuramente la cantante siciliana la più attesa e la più paparazzata. Centinaia le richieste di selfie e autografi con Elodie sempre sorridente e disponibile. Come ogni anno le settimane precedenti il Festival sono sempre più serene per gli artisti, che si concedono con maggior favore ai fan.