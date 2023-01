Sanremo: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sul restyling del porto vecchio, udienza a maggio

Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar della Liguria (QUI), dopo il ricorso del Comune di Sanremo, che ha dato mandato all’avvocato Riccardo Maoli di Genova. Il Tar, lo ricordiamo, aveva accettato il ricorso della ‘Porto di Sanremo’ sul caso del restyling di porto vecchio.

“Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante – è scritto nella sentenza - considerato che, avuto riguardo al ragionevole bilanciamento degli interessi in conflitto e preso atto dell’impegno assunto dal Comune di Sanremo, trasfuso in atti e puntualizzato in sede di discussione, di non formalizzare, prima della definizione nel merito della controversia, la determinazione di aggiudicazione conclusiva della procedura in contestazione, sussistono i presupposti per inibire, nelle more, l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.

Subito dopo la pubblicazione delle motivazioni (QUI) della sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla Porto San Francesco, contro la delibera di ‘Pubblica utilità’ per il restyling del porto vecchio, il Sindaco Biancheri ha preso atto dell’espressione del Tribunale e, in particolare, della decisione di salvaguardare l’attività svolta nell’iter procedimentale, in virtù di quella strategicità del progetto di riqualificazione del bacino portuale e del fronte mare che l’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto.

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, il Comune riprenderà il cammino della procedura. L'udienza pubblica è fissata per il prossimo 11 maggio.