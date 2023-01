San Bartolomeo al Mare: il Museo di Diano Marina alla Fiera della Candelora con uno stand promozionale e attività a tema

Il Museo di Diano Marina parteciperà alla 22a edizione della Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare. Il 2 e 3 febbraio, ci sarà uno stand apposito, localizzato nel piazzale della Scuola Primaria "Alba Filipponi" per promuovere nuove iniziative e in particolare l'attività didattica rivolta a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie.





In entrambi i giorni, lo staff coinvolgerà i propri visitatori in alcune brevi attività ludico-didattiche legate al tema della giornata. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

"Giovedì 2 febbraio, il Museo dedicherà la prima giornata di Fiera alla tematica del viaggio nell'Antica Roma. "I partecipanti avranno modo di scoprire mediante ricostruzioni in scala reale e spiegazioni fornite dallo staff del Museo, numerosi aspetti della viabilità nel passato: da come si costruiva una strada a che tipo di viaggiatori si potevano incontrare. - spiegano dal Museo - Venerdì 3 febbraio la giornata allo stand sarà dedicata al tema della romanizzazione e della vita dei soldati romani. I visitatori avranno così modo di toccare con mano il variegato equipaggiamento dei legionari romani attraverso i secoli, dagli elmi agli scudi, e di scoprire i tanti aspetti della vita quotidiana tra i ranghi delle legioni".

Ecco il programma nel dettaglio

Giovedì 2 febbraio

10:30 - laboratorio didattico "Le strade dei Romani"

15:30 - laboratorio didattico "In viaggio coi Romani"



Venerdì 3 febbraio

10:30 - laboratorio didattico "Le armi dei Romani"

15:30 - laboratorio didattico "Il mondo dei soldati romani"