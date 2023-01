“Dona una macchina”, al via la lotteria del Lions Club Imperia La Torre a favore della Lilt

Ancora una volta il Lions Club Imperia La Torre è in prima linea nella beneficenza. E’ partita infatti la vendita dei biglietti di una lotteria (denominata “Dona una macchina”) a favore della sezione di Imperia della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT). “Si tratta – spiega il presidente del Lions Club, Fabio Garibbo – "dell’acquisto di una vettura che verrà utilizzata per il trasporto dei pazienti oncologici che non sono in grado di provvedere da soli, fino a Sanremo per essere sottoposti alle terapie vitali”.

La Lilt, infatti, provvede con propri volontari a questo servizio che viene utilizzato da decine di persone, ed ha necessità di provvedere all’acquisto di una nuova auto per sostituire un mezzo ormai obsoleto.

“E’ soltanto un’utilitaria – aggiunge Garibbo – ma consente di aiutare persone in difficoltà che non possono contare su altri. In questo modo i Lions imperiesi vogliono contribuire e supportare un’attività di tutto rispetto”.

La lotteria prevede, ovviamente, numerosi premi. Il primo premio è una crociera nel Mediterraneo per due persone (offerta direttamente dal Lions Club Imperia La Torre). Il secondo premio è uno Smartphone ZTE Blade A51 offerto da L&D Communications. Il terzo è un prezioso orologio offerto dall’Orologeria Roberto Dalmasso. Il quarto premio è rappresentato da un cesto di prodotti tipici della Fratelli Carli. Quinto una borsa di Endorfine. Sesto un cesto di prodotti tipici (Fratelli Martini). Settimo un telefono senior SAIT (L&D Communications). Ottavo una cena per due al Veliero di San Lorenzo. Nono un buono carburante (Orengo, Diano Marina). Decimo un buono spesa alla libreria Mondadori. Undicesimo Power Bank SBS (L&D Communications).

I biglietti, del costo di un euro, si possono acquistare presso numerosi negozi di Imperia, nonché alla cassa dei supermercati Pam ed Eurospin in tutta la provincia. “Ringraziamo il Gruppo Arimondo per la sua preziosa collaborazione e le grafiche Amadeo per la stampa dei biglietti” – conclude Fabio Garibbo.

L’estrazione avrà luogo il giorno 13 aprile prossimo, alle 18, nei locali della Civica Biblioteca di Piazza De Amicis, 7. I numeri estratti saranno divulgati sui Media e pubblicati anche sul sito del LionsClubImperiaLaTorre.