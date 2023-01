Elezioni a Ventimiglia: Quesada (PD), "Costruiamo alleanza larga che non finisca dal notaio"

"A Ventimiglia andiamo a elezioni perchè c'è un dato chiaro: il Centrodestra in Liguria è allo sbando. - afferma Quesada - Anche il PD ha i suoi problemi e dopo le politiche non ne siamo usciti vittoriosi e siamo sotto congresso ma nella nostra provincia il centrodestra va in ordine sparso. Ha mandato a casa un sindaco (Scullino ndr) che soltanto tre anni prima avevano esaltato come la panacea di tutti i mali. È del tutto evidente che si andrà a elezioni in una città che vede il centrodestra diviso in almeno tre pezzi".