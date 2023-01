Vallecrosia: venerdì prossimo, commemorazione del Giorno della Memoria al cippo nell'ex Campo di Concentramento

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia, in occasione del 79° del triste anniversario dell’istituzione del Campo di Concentramento provinciale per Ebrei e familiari dissidenti/renitenti alla leva nella R.S.I. (istituito a Vallecrosia nel febbraio 1944), invita la cittadinanza a partecipare venerdì prossimo alle ore 9.30 presso il cippo nell'ex Campo di Concentramento di Via San Rocco, alla commemorazione del Giorno della Memoria alla presenza delle scolaresche, delle Autorità Civili, Militari e Religiose. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.