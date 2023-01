Monaco: per la serata dedicata a 'Dante' anche il costumista romano Andrea Sorrentino

Alla serata di venerdì 3 febbraio, in programma al Théâtre des Variétés di Monaco dedicata al Maestro del cinema italiano Pupi Avati e al suo ultimo film ‘Dante’, si aggiunge un altro ospite d’eccezione. La Dante infatti è riuscita ad ottenere la presenza a Monaco di Andrea Sorrentino, il costumista romano che ha creato gli abiti per l’ultima creazione di Pupi Avati.

La serata inizierà a partire dalle 19.30 proprio con Andrea Sorrentino (Roma, 1977) che opera tra l'Europa e gli Stati Uniti ed è membro del CDG -local 892 (Union dei costumisti americani a Los Angeles) e dell'ASC (Associazione Italiana Scenografi e Costumisti). Dal 2006 insegna a Roma presso l'Università di Tor Vergata tenendo seminari di storia del costume e della moda e organizzando Masterclass in diverse Università e scuole Europee e Americane. É stato definito " l'architetto del costume " per la cura che dedica alla struttura e al materiale di costruzione dell'abito. Il suo lavoro spazia dal genere storico a quello fantasy e al contemporaneo mantenendo un tratto sempre riconoscibile. Cura la caratterizzazione dei personaggi disegnando ogni particolare: dall’abito all’accessorio, dall’acconciatura al trucco in piena sinergia con truccatori e parrucchieri.

Sei vestiti di scena tra le centinaia di quelli ideati, tagliati, colorati, cuciti saranno presentati nel foyer del Teatro e sul palco, vestiti che hanno fatto parte della mostra 'Nelle vesti di Dante' tenutasi ultimamente a Capri che ha ottenuto un grandissimo successo regalando valore aggiunto all’opera cinematografica di Avati. Sorrentino, cresciuto alla scuola dei premi Oscar Piero Tosi e Milena Canonero, ha tessuto attorno al Dante di Avati, un filo nascosto che il regista ha voluto spoglio di ogni sacralità di Sommo Poeta, per farne un ragazzo, poi un giovane, infine un adulto attraversato da slanci, passioni, dolori. Un uomo ‘del suo tempo’ che attraversa la vita tra sofferenze e difficoltà.

Alle 20.00 avrà luogo la proiezione di ‘Dante’.

Alla fine del film, avremo l‘onore di ospitare il Maestro Pupi Avati che interverrà insieme al critico Lino Damiani, dialogando con lui sulla sua ultima creazione.



Ingresso gratuito. Si prega il pubblico di arrivare entro le 19.20. Prenotazione entro il 30 Gennaio a: info.dantemc@gmail.com / +33 6 40 62 29 53