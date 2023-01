Imperia: l'assessore regionale Andrea Benveduti in visita al neo prefetto Massimo Romeo

Il neo prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo ha ricevuto nel pomeriggio, presso il palazzo della Prefettura d’Imperia, l’assessore allo Sviluppo Economico e alla Sicurezza di Regione Liguria Andrea Benveduti.



L’incontro è stato occasione per condividere alcune tematiche che riguardano il territorio del Ponente ligure. In particolare, l’assessore Benveduti ha elogiato la collaborazione istituzionale tra tutte le forze dell’ordine, assicurando il contributo regionale nelle materie di comune interesse, in modo particolare sui progetti di prevenzione legati alla sicurezza cittadina.



Il prefetto ha colto con favore la disponibilità regionale, specificando che tali trattazioni saranno oggetto di ulteriori approfondimenti futuri.