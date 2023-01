Giorno della Memoria, piantati 100 alberi in Israele per ricordare gli abitanti di Creppo e Bregalla (Foto)

In occasione del Giorno della Memoria, venerdì prossimo, a Creppo, frazione id Triora, sarà consegnata una targa a testimonianza che son stati piantati 100 alberi in Israele, sotto l'interessamento della comunità ebraica di Monaco, Mentone e dell'associazione Italia-Israele sezione di Ventimiglia. Un'iniziativa per ricordare e ringraziare gli abitanti di Creppo e Bregalla che hanno protetto e salvato sei persone di religione ebraica dalla persecuzione nazifascista.

Da anni la scuola primaria di Triora, guidata dalla maestra Gianna Ozenda, sotto la direzione dell'Istituto Comprensivo Taggia, porta avanti un programma di iniziative pratiche come incontri con testimoni dei fatti accaduti e la realizzazione di opere concrete per mantenere vivi nei bambini l'interesse e l'amore per la storia e la cultura locali.