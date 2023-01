Bordighera: in arrivo novità per il Regolamento Comunale a tutela degli animali

Presentate questa mattina a Bordighera, in Commissione Consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione, le novità che integreranno il Regolamento Comunale per la tutela degli animali e che saranno all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale: sarà consentito seppellire i propri animali nella tomba di famiglia e diventerà obbligatorio portare con sé un contenitore d’acqua per pulire gli spazi sporcati dalle deiezioni.

Entrambi i provvedimenti hanno l’obiettivo di promuovere il diritto alla presenza, alla cura e al rispetto della fauna sul territorio.

La possibilità di tumulare le ceneri degli animali di compagnia nelle tombe di famiglia, nel rispetto di tutte le procedure igienico-sanitarie previste, vuole essere il riconoscimento di un legame di affetto e di riconoscenza; viene inoltre così recepita la legge regionale in tema n. 15/2020.

L’obbligo di avere con sé un contenitore con acqua per pulire le deiezioni è un atto di civiltà e rispetto per la città, poiché tutela il decoro degli spazi pubblici con un gesto semplice ma efficace.

Con tali integrazioni al Regolamento, l’Amministrazione conferma attenzione e cura per gli animali come del resto già recentemente fatto con l’indirizzo favorevole alla fornitura di un servizio di ambulanza veterinaria che, una volta sottoscritta la convenzione, consentirà l'assistenza gratuita ai residenti per interventi di primo soccorso, trasporto e riconsegna nei casi di emergenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.​