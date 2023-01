Sciopero dei benzinai: dieci distributori in provincia di Imperia garantiscono il servizio, ecco dove

In tutta la provincia di Imperia sono dieci i distributori di benzina che assicureranno il servizio durante lo sciopero scattato alle 19 di oggi. Braccia incrociate da parte della categoria fino alle ore 7 del 26 gennaio.



Gli impianti aperti individuati dalla Prefettura di Imperia agiranno in ottemperanza a quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria, approvata con delibera n. 94 del 2001 della Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. Questo l'elenco dei distributori che forniranno servizio nelle ore dello sciopero:

IMPERIA

- Distributore ENI, Via XXV Aprile n. 139;

- Distributore Maccarone Martina Viale Matteotti, 177;



BORDIGHERA

- Distributore Aqua s.r.l. Via Pasteur, 111;

- Distributore R & D s.n.c. Via Vittorio Emanuele, 278;



DIANO MARINA

- Distributore ENI, Via Ardoino (apertura self mercoledì 25 – apertura totale giovedì 26);



SANREMO

- Distributore EUROPAM, Corso Cavallotti, 264;

- Distributore Simeon s.a.s. di Spizzo Elisa & C. Via Lamarmora snc;



TAGGIA

- Distributore Revelli Caterina Via Mameli, 66;



VENTIMIGLIA

- Distributore ENI Corso Limone Piemonte n. 13;

- Distributore ENI Statale 20 Località Roverino.