Sanremo: a febbraio il progetto 'Orienta...benessere' per gli studenti del polo Ruffini-Aicardi

Dal 6 al 10 febbraio, presso il polo scolastico “Ruffini-Aicardi” di Valle Armea a Sanremo, prenderà forma il progetto 'Orienta...benessere'. Si tratta di una serie di iniziative sul tema della salute globale per gli studenti del triennio Sociosanitario e Tecnico Turistico.



Sono previsti incontri con esperti e attività di laboratorio, nell’ottica di valorizzare le eccellenze, favorire il lavoro di gruppo, l’inclusione e quindi ridurre la dispersione scolastica. Interverranno in presenza o da remoto, diverse associazioni del territorio che lavorano sulla disabilità, sulla violenza di genere, professionisti del settore sociosanitario, il dottor Battaglia per la LILT e membri di FIDAS e ANFASS.



Le professoresse Monica Ascari e Francesca Notari che hanno organizzato l’evento, in merito al progetto spiegano: "La promozione della salute nel contesto scolastico ha una valenza più ampia di quella sottesa all’educazione alla salute, comprendendo le politiche per una scuola sana in relazione all’ambiente fisico e sociale e per il benessere di tutta la comunità scolastica. La scuola rappresenta un luogo di confronto imprescindibile per il mondo sanitario in quanto può istruire e formare a vivere in modo più sano rendendo possibile anche un’efficace promozione della salute sul luogo di lavoro, a beneficio degli studenti e di tutto il personale che in essa opera".



"Quindi in tale ottica una proficua alleanza tra Scuola e Sistema Sanitario può essere una strategia vincente. - aggiungono - Il progetto Orienta...Benessere è rivolto al triennio dell’Indirizzo Turistico e Socio sanitario: ogni classe avrà la possibilità di partecipare a diversi approfondimenti, opportunità di conoscenza e attività laboratoriali, in base alle differenti esigenze e interessi”.