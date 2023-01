Ospedaletti: sabato la presentazione della Pensilina Fotovoltaica finanziata anche con i 'Pignurin'

Sabato 28 gennaio alle ore 15 è in programma l'inaugurazione ufficiale della 'Pensilina Fotovoltaica' per la ricarica di bici elettriche e telefonini a lato della Pista Ciclopedonale, a levante di Ospedaletti, all'altezza della spiaggia per i cani. All'inaugurazione parteciperanno sia l'Amministrazione comunale che una significativa rappresentanza dei commercianti ospedalettesi ai quali si deve buona parte della copertura dei costi di creazione della 'pensilina': si tratta di quasi 7mila euro frutto dell'iniziativa 'Pignurin moneta virtuale' avviata nell'estate 2020 a sostegno del tessuto economico locale, in difficoltà a causa della pandemia.



La pensilina fotovoltaica è dotata di quattro punti di ricarica per biciclette e sei per telefoni, oltre alla copertura in pannelli ed una panchina per aspettare che la ricarica sia completa.“Per un progetto che giunge al termine – dice il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti – molti altri sono in itinere, e se le pastoie burocratiche ce lo consentiranno, in questo 2023 saranno molte le migliorie che verranno apportate sia per i residenti che per i turisti”.



Un elenco dei lavori in corso o che stanno per iniziare, vede tra gli altri: il completamento della riqualificazione della Pista Ciclopedonale nel tratto compreso tra l'ex stazione ferroviaria e lo stabilimento Baia del Sole; il completamento dei lavori del '2° Lotto Spiagge' dal Piazzale a Mare all'area cani; il completamento del 1° lotto dei lavori di pulizia, sistemazione alveo e sponde sul Rio Crosio, con 'gabbionate' e posa di tre 'briglie', oltre al rifacimento della condotta fognaria; l'intervento di difesa e riqualificazione del Piazzale a Mare; la realizzazione ex-novo di una palestra a ridosso della Ciclopedonale con vista mare a levante della cittadina. la ricostruzione del muro del Petit Royal. - ricorda il primo cittadino - Inoltre, tra pochi giorni verranno aperte le buste con le offerte per la concessione del parcheggio 'Comparto-1' per un periodo di 12 anni".



"Infine, riguardo le problematiche relative alla raccolta rifiuti, a seguito della sentenza emessa dal Consiglio di Stato che ha confermato la correttezza del procedimento di aggiudicazione del servizio alla ditta Teknoservice srl di Piossasco (To), il Comune di Ospedaletti è in grado di procedere con il miglioramento e l'ottimizzazione della raccolta rifiuti, con l'obiettivo di facilitare e soprattutto di incrementare la percentuale di raccolta differenziata" - conclude.