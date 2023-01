Arriva il Festival: ecco le disposizioni per la zona del Casinò, serie di divieti di sosta e modifiche alla viabilità

Nuova ordinanza della Polizia Municipale, per una serie di modifiche alla viabilità, in occasione del Festival di Sanremo.

La zona interessata dalle nuove disposizioni è quella compresa tra il Casinò e corso Imperatrice. E’ previsto il divieto di sosta in corso Inglesi, dal civico 21 all’ingresso del parcheggio coperto del Casinò, sul lato monte, da mezzanotte del 28 gennaio alla stessa ora del 14 febbraio, per alcune aree riservate al posizionamento di gruppi elettrogeni e veicoli aziendali in supporto delle trasmissioni Rai. Nello stesso tratto sarà instaurato un senso unico alternato regolato da semaforo.

Sempre in corso Inglesi, dall’intersezione con corso Imperatrice e fino all’ingresso del parcheggio coperto del Casinò, dalle 8 del 6 alle 24 del 12 febbraio, sarà instaurato il senso unico con direzione monte. In corso Imperatrice, dall’intersezione con via Verdi al civico 14, previsto un divieto di transito e sosta, dalle 7 del 6 alle 24 del 12 febbraio. Si tratta di aree riservate all'occupazione di suolo stradale per la realizzazione del ‘Sanremo Radio Village’.

Sempre in corso Imperatrice, dal civico 14 all’intersezione con largo Nuvoloni, previsto il divieto di transito e sosta dalle 7 del 6 alle 24 del 12 febbraio. In questo caso le aree saranno riservate alla sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili, negli stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale blu