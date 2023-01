Sanremo: Amadeus e Morandi 'saltano' il secondo set ai Tre Ponti, Faraldi "Una giornata di promozione per la città" (Foto e Video)

Piccola delusione, questo pomeriggio sulla ciclabile ai ‘Tre Ponti’ di Sanremo, per le comparse convocate per girare un altro spot per il Festival, oltre a uno sparuto gruppo di curiosi, che avrebbero voluto vedere da vicino Amadeus e Gianni Morandi.

La produzione Rai, infatti, ha preferito non rischiare visto il freddo intenso e il vento che sta spirando sulla costa della città dei fiori, tenendo i due protagonisti della kermesse canora matuziana al caldo in albergo. Sono state girate alcune scene con le comparse e l’immancabile cartello ‘Sanremo’ che questa mattina (QUI) è stato protagonista con ‘Ama’ e Morandi.

Un cartello al quale si è ‘aggrappato’ anche l’Assessore al Turismo del comune matuziano, Giuseppe Faraldi, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione a poco meno di due settimane dal Festival: “Quella di oggi – ha detto – sarà una ennesima promozione della città perché non è solo la settimana del Festival che rende merito a Sanremo, visto che da diverse settimane gli spot sono sulla rai. Questo è il degno ‘arrivo’, con cui si conclude la ‘maratona’ di Amadeus”.

Sta diventando ‘iconico’ il cartello che Amadeus abbraccia nello spot, con la scritta Sanremo, che ora è dietro di lei: “La ciclabile, scenograficamente, è tra le location più belle e oggi, anche se fa freddo, vediamo un panorama splendido”.

Come si prepara la città, a due settimane dal Festival: “Come tutti gli anni, accettando quei disagi che sono propedeutici alla trasmissive e all’organizzazione. Il centro diventa ‘Festival’ e scenografia, quindi qualche piccolo disagio ci sarà, ma il ritorno di immagine sarà tale che, pensare a una Sanremo senza, non è da prendere in considerazione”.

C’è qualche novità non ancora uscita: “Voi siete bravi e avete già detto tutto. Mancano i palinsesti e la programmazione artistica che sono compito della Rai. Sarà una settimana intensa, condita da molte iniziative private, come Villa Ormond e Villa Nobel. Una di queste, alla Canottieri Sanremo, vedrà protagonista Marco Mengoni e il suo staff con uno studio che lo vedrà protagonista. Tutte location che portano turismo e addetti ai lavori, con il nome di Sanremo sempre sulla bocca di tutti”