Sanremo: registrato lo spot 'finale' del Festival 2023, Amadeus e Gianni Morandi attorniati dai fan sotto il Casinò (Foto e Video)

Una trentina di comparse, altrettanti addetti della produzione, gli agenti della Municipale, il Consigliere Marco Viale in supporto dal Comune e, soprattutto loro, i protagonisti dello spot finale del Festival di Sanremo, che oggi vede la creazione della sua versione finale, ovvero dell’arrivo nella città dei fiori. Stiamo parlando di Amadeus, direttore artistico e presentatore della kermesse canora matuziana, e Gianni Morandi, uno dei due conduttori.

Questa la giornata ‘matuziana’ dei due protagonisti dello spot pubblicitario del Festival di Sanremo, che oggi ha visto la zona del Casinò protagonista. Doveva iniziare alle 11 ma Amadeus e Gianni Morandi sono arrivati un po’ dopo, il tempo di fare qualche prova ‘incappottati’ e poi via ai diversi ciak. Difficile per le forze dell’ordine tenere lontani i ‘curiosi’, moltissimi oggi ‘armati’ di cellulare per scattare una foto ad ‘Ama’ o a ‘Gianni’.

Alla fine, dopo 5 o 6 ciak è stato dato il rompete le righe, al termine di uno scrosciante applauso delle comparse, che si sono ovviamente divertite a girare lo spot, correndo dietro ai due protagonisti. Una mattinata svolta sotto la casa da gioco matuziana, che sarà la protagonista di decine di passaggi televisivi, a conferma dell’importanza di una manifestazione come il Festival di Sanremo, per la promozione della città dei fiori.

La produzione, dopo una breve pausa per pranzo, sarà invece oggi pomeriggio sulla pista ciclabile nella zona dei ‘Tre Ponti’, per girare un altro spot che inquadrerà un’altra bellezza di Sanremo e che servirà nel corso della manifestazione. Ovviamente saranno protagonisti nuovamente Amadeus e Gianni Morandi che, al termine della giornata, rientreranno a casa. Torneranno probabilmente già in settimana, per seguire le prove dei cantanti in teatro.