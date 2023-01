Sanremo: scomparsa di Alfredo Schiavi, il cordoglio del Sindaco Alberto Biancheri

“Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Alfredo Schiavi. Alfredo era un uomo di grandi valori morali, un partigiano dall'alto senso civico ma anche un cittadino estremamente attento al bene comune”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, nel commentare la notizia della scomparsa di Alfredo Schiavi. “Tanti i suggerimenti e le segnalazioni che mi inviava in forma privata con cadenza regolare, a testimonianza di quanto, fino all'ultimo, avesse a cuore la collettività e la città. Di lui conserverò sempre nella memoria, con affetto, il ricordo di quando lo invitai a salire sul palco in occasione della conclusione della mia prima campagna elettorale per ringraziarlo pubblicamente della dedizione che profuse in quell'occasione, distinguendosi per passione ed entusiasmo”.

“Ai suoi familiari e ai suoi più stretti affetti – termina il Sindaco - voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze”.