Sanremo: pubblicato il bando per le mense scolastiche dal 2023-2024, base d'asta a 6,5 euro a pasto

E’ stata pubblicata dal Comune di Sanremo la gara europea per l’appalto di ristorazione scolastica della città dei fiori. Il servizio prevede la somministrazione dei pasti in tutte le scuole pubbliche di Sanremo (nidi d’infanzia comunali, scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado statali).

La durata dell’appalto è di 3 anni dalla data del verbale di consegna per circa 350.000 pasti annui per un valore complessivo massimo pari a 6.825.000 euro, oltre agli oneri di sicurezza quantificati in 25.200 euro. Il valore effettivo del rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni tre è pari all’importo a base di gara stabilito in 6,50 a pasto, per i pasti effettivamente erogati e per la durata ulteriori 3 anni. Il valore complessivo massimo presunto della proroga tecnica del contratto per 6 mesi è pari a 1.141.700 euro.

I concorrenti dovranno versare una garanzia provvisoria pari al 2% (136.500 euro) e il vincitore sarà scelto con l’offerta economicamente più vantaggiosa nel miglior rapporto qualità-prezzo. Le offerte dovranno arrivare entro le 13 del 28 febbraio prossimo. L'appalto partirà con l'anno scolastico 2023-2024.