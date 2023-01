Cantiere Area24 ad Arma di Taggia: approvato il progetto di adeguamento antisismico e c'è anche una strada

"È davvero il primo passo per andare a risanare una ferita che da troppo tempo è nel cuore di Arma di Taggia - commenta l'assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi - Sono felice e soddisfatto per il rispetto della tempistica che c'eravamo prefissati".

Questo vuol dire anche il completamento del solaio che permetterà di vedere costruita la nuova piazza e quindi il tracciato che collegherà e completerà la pista ciclabile. Oltre a questo il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova strada che unirà via Nazario Sauro con la rotonda di via Sant'Erasmo, sfruttando i circa 190 metri del tracciato che oggi ospitano il bypass della pista ciclabile, a lato della struttura del futuro parcheggio.

"La strada nasce dalle risultanze di uno studio sul traffico effettuato a inizio anni 2000, vista come un collegamento importante per regolare il traffico cittadino. Pensiamo ad esempio in caso di manifestazioni che impegnino il lungomare in questo modo si avrà una nuova funzionale via di esodo. - conclude Longobardi - Entro marzo contiamo di andare verso l'affidamento di questi primi interventi. Ora iniziamo davvero a vedere la fine della problematica di Arma di Taggia".