Dura presa di posizione del Sindaco di Perinaldo, Francesco Guglielmi, in relazione al continuo passaggio di persone non residenti e non aventi diritto in strada Campi.

Il primo cittadino, infatti, anche a seguito dei diversi furti messi a segno nelle abitazioni della strada, ha deciso di chiuderla totalmente al passaggio notturno, dalle 19 alle 6 del mattino. Nel frattempo saranno presi nuovi provvedimenti e l’ordinanza di chiusura scatterà dal 27 gennaio.