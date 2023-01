A Monaco la Cérémonie des Vœux del dipartimento della pubblica sicurezza

Si è svolta ieri al Museo di Monaco la Cérémonie des Vœux del dipartimento della pubblica sicurezza oceanografia, alla presenza del S.A.S., il principe sovrano, del S.E., il ministro di Stato Pierre Dartout, del consigliere di Governo - ministro dell'Interno Patrice Cellario, del controllore generale e responsabile del dipartimento della pubblica sicurezza Riccardo Marangoni, dello Stato Maggiore della Pubblica Sicurezza e delle massime autorità del Principato.

Nell'introduzione, il controllore generale ha citato i momenti salienti dell'anno 2022 e in particolare: le celebrazioni dei 120 anni di pubblica sicurezza; le varie inaugurazioni e benedizioni: Villa Marcelle, il nuovo edificio che ospita il Gruppo di Tutela, Sorveglianza e Intervento, la nuova Questura della Stazione Ferroviaria, a Pontone marittimo che consente l'ormeggio facile e sicuro per il varo "Principessa Gabriella" e una stazione di polizia e una stazione di pronto soccorso, nel settore Larvotto; la nuova sede provvisoria situata di fronte allo Stadio Louis II; la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione del dipartimento della pubblica sicurezza.

Poi, tutti i membri dello Stato Maggiore Generale si sono espressi, ciascuno sull'attività della propria divisione, citando i principali risultati e le cifre chiave. Infine, Marangoni ha reso omaggio alle forze dell'ordine, che comprendono 592 uomini e donne in divisa, in abiti civili o amministrativi: “Voglio quindi rendere, qui, un fortissimo omaggio a tutto il personale di pubblica sicurezza, li ringrazio ancora e ancora per il loro investimento e per il loro indefettibile attaccamento alla propria missione di servizio pubblico, al servizio della collettività".

In risposta, nel suo discorso, S.A.S. il Principe Sovrano ha ricordato “l'importanza fondamentale della missione dell'ufficiale di polizia all'interno della nostra comunità. Questa missione nasce direttamente dalla nostra Costituzione che afferma che la libertà e la sicurezza individuale sono garantite. 'Sicurezza, il termine è posto come la famosa pietra angolare cara ai costruttori. Il linguaggio quotidiano abbonda espressioni come 'è un posto sicuro', 'è in un posto sicuro' che tutte qualificano il nostro Principato. Ma perché è così? Perché per decenni, le politiche sono state attuate per garantire alle donne e agli uomini che vivono, lavorano o semplicemente si trovano in questo paese, la sicurezza delle loro persone e delle loro proprietà".

Al termine della cerimonia è stato innalzato da S.A.S. il Principe il gagliardetto di Pubblica Sicurezza. Il Sovrano dell'Ordine di Saint-Charles nella festa nazionale, il 19 novembre, è stato benedetto dal Cappellano della Pubblica Sicurezza, Padre Julien Gollino che ha anche pronunciato la preghiera del poliziotto. La trasmissione dell'inno di Pubblica Sicurezza ha chiuso l'evento.

Dati relativi ai principali reati:

Data la crisi sanitaria che ha avuto un forte impatto sugli anni 2020 e 2021 in termini di attività e presenze, l'apprezzamento dei dati relativi all'anno 2022, segnato da un ritorno alla vita normale, deve essere fatto con riferimento all'anno 2019, ultimo anno di riferimento prima del Covid.