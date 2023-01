Bordighera, gli utenti: “Parcheggio sotterraneo del palasport Biancheri senza luce da dicembre” (Foto)

“Da dicembre il parcheggio sotterraneo del palasport Emilio Biancheri, il Palazzetto dello sport, è senza luce e nessuno si assume l'onere di sistemarlo” - segnalano diversi utenti che frequentano settimanalmente l'impianto sportivo di via Diaz a Bordighera.

Il palasport Emilio Biancheri è infatti una struttura molto frequentata perché al suo interno c’è la piscina, la palestra e inoltre diverse associazioni sportive locali, come calcio a 5, pallamano o pallavolo, la utilizzano per svolgere allenamenti settimanali e partite. "Il parcheggio, che rimane completamente al buio, risulta essere poco sicuro per tutti coloro che frequentano la struttura sportiva” - sottolineano - “Abbiamo segnalato la situazione al gestore e al Comune ma non è ancora stato fatto nulla. Non si capisce chi se ne deve occupare, il Comune o chi gestisce?”.

Tante persone giornalmente lasciano la propria auto nel parcheggio sotterraneo mentre svolgono attività sportiva o accompagnano bambini e ragazzi agli allenamenti. “Si spera solo che la soluzione non sia chiudere il cancello e rendere così difficile trovare un parcheggio" - concludono.