'Imperia, stand up': mercoledì prossimo al Cinema Centrale Laura Formenti con 'Tranquilli, poi vi spiego'

Dopo la pausa delle feste ritorna al Cinema Centrale la rassegna “Imperia, stand-up!”, diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte ed organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella, in collaborazione con l’associazione culturale We Are For Beat e il Consorzio Porto Maurizio con il sostegno di Sir Service e di Fondazione Carige, e gli sponsor Energy Team - Duferco Business Partners e ristorante Pressafuoco.

Mercoledì 25 gennaio sul palco Laura Formenti con "Tranquilli, poi vi spiego". Ha frequentato la scuola di drammaturgia del Teatro Fraschini di Pavia e si è diplomata presso il Teatro Arsenale di Milano.

Ha sperimentato praticamente tutti i tipi di comicità: visual comedy, personaggi e stand up comedy partecipando alle trasmissioni televisive Colorado, Pomeriggio 5, Natural Born Comedians, Stand up comedy e Italia’s Got Talent (finalista 2021).

Dal 2016 ha prodotto tre spettacoli di stand up comedy “Sono una bionda non sono una santa”, “Per Puro Caos” e “Hangover”. Nel 2022 più volte ospite a Le Iene.

Lo spettacolo va in scena alle 21 al Cinema Centrale di Imperia in via Cascione 52, al costo di € 15,00. Biglietti acquistabili sul web su Mailticket