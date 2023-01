Elezioni Amministrative: Sanremo On "Cene pre-elettorali? Chiediamo solo di essere ascoltati"

“Così come previsto già prima della pausa natalizia, il Comitato direttivo della rete d’imprese si riunirà venerdì per fare il punto sulla situazione politico-amministrativa sanremese ed in particolare sullo stato di salute della città in vista delle elezioni che si svolgeranno nel 2024”.

Interviene in questo modo la rete d’impresa ‘Sanremo On’, che prosegue: “Perché con così largo anticipo? Perché Sanremo On, nata otto anni or sono per contribuire fattivamente al rilancio della città (numerosi gli eventi e le attività promozionali effettuati), e capace per la prima volta di mettere insieme a sistema tante attività commerciali e imprenditoriali sanremesi, non pare più intenzionata a delegare ad ‘altriì l’ideazione dei progetti - e la loro realizzazione – che servono veramente alla crescita di una città che oggi soffre di tanti problemi. L’idea di diventare parte attiva nella costruzione della nuova amministrazione cittadina sarà portata, appunto, all’esame del Cda di venerdì e successivamente al dibattito dell’Assemblea dei soci che sarà aperta a tutti e che sarà convocata entro fine febbraio. All’interno di Sanremo On ci sono sensibilità politiche differenti, ma ciò che unisce tutti è lo sforzo comune per rendere più bella, accogliente ed appetibile la nostra città, al fine di tornare a far crescere l’economia delle imprese aderenti e parallelamente dell’intero tessuto cittadino”.

“Abbiamo assistito nelle ultime settimane – termina ‘Sanremo On’ - a ripetute cene pre-elettorali con differenti messaggi e contrapposizioni. Partiti o liste civiche? Intanto diciamo che i primi sono il fondamento della democrazia, ma ciò che importa, in un caso o nell’altro, è che abbiano a cuore il futuro della città e scelgano persone competenti che rappresentino veramente Sanremo, con idee chiare e produttive. Collaborare si può, ciò che sosteniamo da tempo, purtroppo spesso inascoltati”.