Mareggiata a Diano Marina, danni e allagamenti in Borgo Paradiso. Bellacicco: "La muraglia di ghiaia ha fallito" (foto)

La mareggiata di ieri pomeriggio ha lasciato il segno sulla spiaggia di Borgo Paradiso a Diano Marina. Commenta il capogruppo della lista civica Diano Marina Marcello Bellacicco: "Purtroppo, quello che temevamo potesse accadere sul litorale di Borgo Paradiso di Diano Marina è accaduto. E bisogna ammettere che il mare non si è dovuto impegnare neanche troppo, per affondare letteralmente i lavori compiuti dalla Regione Liguria, con il pieno assenso e sostegno di questa Amministrazione Comunale e di quella precedente. Infatti, è stato sufficiente un mare di poco superiore a Forza 3, per far naufragare l'intervento magnificato dal Sindaco Za Garibaldi sino al Presidente della Regione Toti, passando per l'assessore regionale Marco Scajola".

"Il problema è che insieme alle centinaia di tonnellate di ghiaia, scaricate in due lotti di lavori, sono andate a fondo anche le strutture turistiche, come bar e ristoranti e le strutture di servizio, come la stazione di pompaggio delle fognature, che si affacciano sulle pseudo spiagge di Borgo Paradiso. Oltre al fatto che anche alcune case prospicienti alle distese di ghiaia, non riusciamo a chiamarle spiagge, hanno dovuto azionare le pompe idrauliche, manco fossero nei Paesi Bassi" .

"La 'muraglia dianese' di ghiaia ha fallito clamorosamente risucchiata dalle onde creando, molto probabilmente, anche un letale danno ambientale ai fondali, di cui ci occuperemo prossimamente. 5 milioni di Euro di denaro pubblico, per un intervento di Protezione civile che avrebbe dovuto proteggere Borgo Paradiso dalle mareggiate di ben altra consistenza, rispetto a quella di questi giorni, che ha avuto una forza notevolmente inferiore a quella del 2018, che ispirò questo capolavoro di ingegneria".

"E adesso? A nostro parere e sulla base della più semplice logica di responsabilità, chi ha fallito, creando danni pubblici ed a privati, deve pagare. Ma siccome conosciamo bene la ritrosia dell'attuale classe politico- amministrativa al potere, ad ammettere i propri errori e a mettere mano al portafoglio, a meno che non sia quello del cittadino, verificheremo le eventuali vie per fare giustizia su questa faccenda e ci mettiamo a disposizione di tutti coloro, che hanno subito danni, per tutelare I loro diritti di cittadini".