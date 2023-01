Le convenzioni della Confartigianato con la Siae e Scf: ecco le scontistiche e scadenze

Per il 2023 gli associati della Confartigianato potranno usufruire delle scontistiche a loro dedicate tramite gli accordi raggiunti sia con la SIAE che con SCF. La differenza tra le due società è molto semplice: mentre la SIAE gestisce e tutela i diritti relativi alla composizione musicale (musica e testo), SCF tutela la registrazione discografica (l'incisione su supporto musicale dell'opera).

SIAE. Dopo sei anni di prezzi bloccati, quest’anno l’abbonamento SIAE ha subito un aumento dell’8%. Tuttavia, in caso di utilizzo di apparati (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, etc.) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore nei locali dove si svolge l’attività, le imprese Confartigianato avranno diritto alle seguenti riduzioni:

· del 25% sui compensi per la “musica d’ambiente” diffusa nei laboratori artigiani, anche non aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari;

· del 15% sulle tariffe relative alle strutture alberghiere;

· del 40% per quelle relative agli automezzi pubblici;

· del 10% per i “trattenimenti musicali senza ballo” e per i Centri Fitness.

Per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente ed i trattenimenti musicali, è possibile rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio, individuando quella più vicina alla propria sede tramite il sito internet della Siae, oppure è possibile utilizzare il portale Musica d’Ambiente della Siae.

SCF. MODALITÀ DI ADESIONE (alternative tra loro)

Licenza: tale modalità di adesione è valida per chi non abbia mai sottoscritto una licenza SCF. In questo caso sarà necessario:

- stampare l’apposito modulo (da richiedere a giovannini@confartigianatoimperia.it)

- compilarlo in tutti i campi richiesti;

- sottoscriverlo e timbrarlo nei due appositi spazi;

- inviarlo agli uffici di SCF tramite posta ordinaria (SCF - Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano, c.a. Ufficio Commerciale), fax: 02/46547576, e-mail: campagna@scfitalia.it o PEC scfcommerciale@pec.it.

NB: A fronte della ricezione del documento, SCF provvederà ad emettere ed inviare via PEC relativa fattura ai fini del pagamento.

- Servizi online: tale modalità di adesione è valida per chi non abbia mai sottoscritto una licenza SCF ed è raggiungibile al seguente link: www.scfitalia.it/Servizi-Online.

L’Esercente avrà la possibilità di registrare la propria società e, dopo aver preso visione del preventivo formulato in base ai dati inseriti, scegliere se pagare direttamente con carta di credito/carta prepagata, PayPal® oppure scaricare in formato PDF un bollettino freccia bancario precompilato, utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario.

- Bollettino freccia: tale modalità di adesione è valida per gli utilizzatori che hanno ricevuto via PEC il bollettino freccia da SCF. Per effettuare il versamento l’associato potrà presentarsi presso qualunque sportello bancario o effettuare il pagamento tramite i servizi di home banking messi a disposizione dal proprio istituto di credito.

NB: Tutti i clienti già in possesso di licenza SCF dovranno attendere fattura di riferimento per procedere con il pagamento. RIDUZIONE: 15% (quindici per cento)

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto sia per SIAE che per SCF il prossimo 28 febbraio 2023 (salvo proroghe). Per usufruire delle scontistiche è opportuno essere in possesso della tessera Confartigianato 2023 o di un modulo che ne attesti l’associazione. Per maggiori informazioni e ricevere le schede di costi SIAE è possibile scrivere una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.