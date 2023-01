Coronavirus: ci si ammala sempre di meno in Liguria, calano tasso di positività e ricoverati

Sempre in calo i casi di Covid in Liguria e nella nostra provincia. Oggi sono stati 130, dei quali 25 in provincia di Imperia, 18 nel savonese, 61 a Genova e 25 a La Spezia. I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 2.929 dei quali 617 molecolari e 2.312 antigenici rapidi.

Tasso di positività sempre in diminuzione al 4,43%. In calo anche i ricoverati in regione, 174 (-12), dei quali 3 (-1) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 23 (-2), dei quali nessuno in terapia intensiva.

Oggi viene segnalato un morto per Covid in Liguria, un 84enne a Genova. Sempre in calo le persone in isolamento domiciliare: sono 2.332 (-198).

Sotto il bollettino completo.