Ventimiglia, controlli straordinari del territorio: forze dell'ordine in azione nel centro città (Foto e video)

Forze dell’ordine in azione, questa sera, a Ventimiglia per un controllo straordinario del territorio, organizzato dal comitato ordine e sicurezza pubblica.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno messo sotto torchio il centro della città, in particolare piazza Cesare Battisti davanti alla stazione ferroviaria e alcune zone frequentante solitamente dai migranti. Sono state controllate diverse persone e chi non aveva i documenti in regola è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti. Alla fine sono stati fermati 14 stranieri senza documenti verso i quali, dopo controlli più approfonditi, verranno presi eventuali provvedimenti: verranno trattenuti oppure verranno mandati via dal territorio nazionale.

Non è la prima azione, lungo le vie della città, messa in atto dalle forze dell’ordine. Nei mesi scorsi si sono infatti svolti diversi controlli volti a contrastare l’immigrazione clandestina e a garantire maggiore sicurezza pubblica.