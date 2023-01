Droga nei vasetti di yogurt, 51enne di Imperia nei guai: rinvenuti oltre un chilo e settecento grammi di 'maria'

Un 51enne residente nella nostra provincia è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Savona, al termine di un’indagine che ha visto l’arresto un marocchino di 26 anni, scoperto ad Albenga e fermato poi a Savona per furto aggravato, ricettazione e distruzione di atti.

Le indagini, iniziate nello scorso mese di settembre, dopo un furto di un’auto a Savona, attraverso l’ascolto di testimoni e la visione dei filmati di telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di individuare l’uomo quale probabile autore di una serie di reati commessi tra Savona, Ceriale ed Imperia. Per questo il Gip di Savona ha emesso per lui un ordine di cattura. Al momento dell’arresto il 26enne aveva con sé 15 grammi di hashish e per questo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Il marocchino era stato individuato nel centro di Albenga, a bordo di un’auto e in compagnia del 51enne imperiese, che è stato perquisito. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato, nascosti in vari vasetti di yogurt e sacchetti per conservare gli alimenti, oltre un chilo e settecento grammi di marijuana in diversi stati di essicazione.

Il 51enne imperiese è stato quindi arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga.