Arma di Taggia piange la scomparsa di Umberto Rivera, Giuffra (Confcommercio) "Lascia un profondo vuoto in tutti noi"

Con queste parole il presidente di Confcommercio Arma Taggia, Massimo Giuffra, interviene in merito alla morte di Rivera, noto imprenditore locale e da anni storico gestore dello stabilimento balneare Lido Blu. "Era un grande lavoratore e un imprenditore che aveva voluto e saputo investire anche per il bene del territorio. La sua lungimiranza, l'impegno e la sua forza mancheranno ai tanti colleghi e turisti che in questi anni hanno fatto tesoro di un suo consiglio o apprezzato una parola. In questo momento il pensiero va alla sua famiglia alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze" - conclude Giuffra.