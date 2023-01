Sanremo: per l'orientamento scolastico, due giornate dedicate agli 'Open Days' presso l'Istituto Ruffuni-Aicardi

Domenica prossima, dalle ore 9 alle 12, e sabato 21 gennaio, dalle ore 14 alle 18, presso la Scuola Agraria di Sanremo - Istituto Ruffini-Aicardi di Strada Maccagnan 37, si svolgeranno gli appuntamenti di Orientamento Scolastico rivolti alle famiglie degli alunni di terza media che vogliano visitare le componenti dell’Istituto (scuola, convitto, azienda, laboratori, palestra e refettorio) e ricevere indicazioni sul corso di studi e sulle attività ad esso connesse.

I docenti della scuola e gli Istitutori del Convitto (che da novembre 2022 è aperto anche alle ragazze) saranno a disposizione di tutti gli interessati per effettuare una visita guidata dell’Istituto e per fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per effettuare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Per qualsiasi INFO i lettori possono rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto oppure ai numeri 329/3115080 (per la scuola) e 339/7980180 (per il convitto). Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dal 9/01/2023 fino al 30/01/2023 solo in via telematica attraverso il servizio “Iscrizioni online” disponibile sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/.