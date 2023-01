Sanremo: "Gioca per un sorriso", torneo di burraco per il servizio trasporto della LILT

Si è tenuta sabato 14 gennaio la trentaduesima edizione del Torneo 'Gioca per un sorriso' nei locali del Bridge Club di Sanremo. "È stato un piacevole pomeriggio ludico. - spiegano dalla LILT - Quanto raccolto contribuirà a sostenere il Servizio Trasporto della nostra Associazione, che supporta il paziente oncologico nel percorso di cura, accompagnandolo da casa ai luoghi di terapia".



"La nostra Associazione LILT, nella persona del Presidente Dott. Claudio Battaglia, del Consiglio Direttivo e di tutti i Volontari ringrazia l’arbitro Roberto Crivelli per la disponibilità e il Bridge Club di Sanremo per l’accoglienza e la collaborazione. Un ulteriore e sentito grazie va a tutti i giocatori che hanno partecipato" - concludono.



Questi i vincitori del Torneo 'Gioca per un sorriso' LILT

1° Classificato Spinella – Balestra

2° Classificato Landolina – Teccarelli

3° Classificato Gangale – Scuderi

4° Classificato Delfino – Gervaso

5° Classificato Bernocco – Aprosio

Premio TecnicoMazzoleni – Malaczynska

Premio “Farò meglio la prossima volta” Siri – Donadoni