Liceo ‘Aprosio’ a Ventimiglia: oltre mezzo milione per la riqualificazione dell’area sportiva

507.500 euro per ammodernare gli impianti sportivi nell’area all’aperto annessa al Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia. Il finanziamento è stato pubblicato sul sito del Miur (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e rientra nell’ambito degli ulteriori 171 interventi del Pnrr finanziati con 255,6 milioni di euro, risorse aggiuntive stanziate a seguito dell’incontro politico tra il Ministro Giuseppe Valditara e il Presidente dell’Upi (Unione Province d’Italia) Michele De Pascale.

Il progetto della Provincia di Imperia, che un anno fa partecipò all’apposito bando per l’edilizia scolastica e in particolare per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, prevede la riqualificazione l’area sportiva di pertinenza del liceo ventimigliese con campi da pallavolo/pallacanestro, tennis, una pedana per il salto in alto, una per il salto in lungo e un rettilineo a sei corsie di 100 metri per l’atletica.

I lavori prevedono il rifacimento del manto in tartan di tutti gli impianti (il lavoro permetterà di sistemare le pendenze del fondo per assicurare il corretto smaltimento delle acque piovane), la sistemazione delle aree verdi circostanti con la creazione di percorsi pedonali di raccordo, la realizzazione di un sistema di illuminazione e di irrigazione, la sostituzione di varie attrezzature legate alla fruibilità degli impianti (reti, canestri, pali di supporto, ecc.).

Il Presidente Claudio Scajola commenta: "Il finanziamento premia il nostro progetto che mira alla riqualificazione di strutture sportive a uso della scuola ormai logore e bisognose di interventi. La notizia dell’ingresso in graduatoria è arrivata in queste ore. Non perderemo tempo: non appena avremo il progetto esecutivo procederemo alla gara d’appalto dei lavori".