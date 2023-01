Imperia: con l'associazione 'Nardini' e il supporto del circolo Castelvecchio un corso di canto per bambini

L’associazione culturale musicale 'Nardini', con il supporto del circolo Castelvecchio di Imperia, ha ideato un progetto per bambini dai 5 ai 13 anni che durante la stagione entreranno a far parte del coro 'Vox Pueri'.

Docenti del corso sono Tiziana Zunino, direttore artistico della rassegna 'I Concerti al Lago' che si tengono a Lucinasco in estate e Letizia Barbagallo, figlia di Giuliana Perdomi Barbagallo che è stata un soprano di prima grandezza. Un corso analogo è già in funzione ad Andora e sta funzionando egregiamente con decine di bambini coinvolti, perciò si è pensato di estenderlo anche ad Imperia che ha sicuramente una platea di potenziali aderenti maggiore di quella di Andora.

Le lezioni si terranno, dopo l’orario scolastico, presso la Sala della ex IV Circoscrizione messa a disposizione dal Circolo Castelvecchio. Lo scopo del corso è quello di offrire ai bambini già in tenera età la possibilità di avvicinarsi alla musica e sviluppare le doti canore grazie ad un metodo di insegnamento facile, divertente e immediato che permette di imparare immediatamente senza annoiarsi, ma attenzione: non si tratta di un corso di canto classico ma più di un corso di avvicinamento alla musica che permette al bambino di scegliere lo strumento più adatto a lui, ai propri gusti e desideri.

Per informazioni si può telefonare al numero 347 5337157 o mandare una mail a: associazionenardini@libero.it.