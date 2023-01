Arresto di Matteo Messina Denaro, il senatore Berrino: "La lotta italiana alla mafia è apprezzata nel mondo"

"Trent'anni di latitanza, finalmente interrotti dalla caparbietà della procura nazionale antimafia, di quella di Palermo e dei Ros dei carabinieri. L'arresto di Matteo Messina Denaro è un grande successo per l'Italia, che assesta un altro grosso colpo alla criminalità organizzata. Gli immediati riconoscimenti della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola sono la dimostrazione di come la lotta italiana alla mafia sia apprezzata in tutto il mondo e rappresenti un segnale di sicurezza per l'intera Europa".

Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia nella commissione Giustizia di Palazzo Madama.