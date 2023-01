Sanremo, cena Biancheri-Tommasini. Ventimiglia: “Un comitato di imprenditori e di affari, chi tra di loro rappresenta la gente?”

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Daniele Ventimiglia commenta ai nostri microfoni la cena che ha visto protagonisti ieri sera i due contendenti alle elezioni amministrativo del 2019 Alberto Biancheri e Sergio Tommasini insieme a molti rappresentanti del tessuto economico e politico cittadino.

“Ho visto tanti amici, tante persone che conosco, tanti imprenditori, ma l’ho visto più come un comitato di imprenditori e di affari, ma chi tra di loro rappresenta la gente? - dichiara Ventimiglia - ben venga, da parte dei partiti non c’è contrapposizione con il civico. Siamo pronti e vogliamo affrontare le prossime elezioni insieme”.

“Il limite del civico - conclude Ventimiglia - che è una parte essenziale non in contrapposizione ma insieme ai partiti, è quello del collegamento alle istituzioni regionali e nazionali per accedere a finanziamenti e progettualità che i partiti hanno. Perché non unire le due cose?”.