Imperia, Abbo: "E' stata disposta la cessazione delle competenze spettanti al commissario straordinario Ato idrico?"

Il consigliere Domenico Abbo ha inoltrato un'interrogazione al presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola sulla vicenda del commissario straordinario Ato idrico.

Ecco il testo dell'interrogazione:

"Al Signor Presidente della

Provincia di Imperia

On. Claudio Scajola

Oggetto: interrogazione ai sensi art. 13 Statuto vigente da porre all’odg del prossimo Consiglio Provinciale

Il sottoscritto consigliere,

premesso

- che il commissario straordinario all’Ato idrico risulta sospeso dalla funzione a seguito di iniziativa dell’Autorità Giudiziaria;

- che la nomina dei tale Commissario è stata effettuata dal Presidente della Regione Giovanni Toti;

- che la sospensione dell’attività del Commissario nuove gravemente alla gestione del delicato comparto idrico per ragioni ben note a tutti;

- che, al netto della vicenda giudiziaria, l’attività del Commissario a parere dello scrivente non appare così buona come da Lei definita nello scorso Consiglio sia perché a tutt’oggi non risulta ancora realizzata la tariffazione unica sia perché si era paventata una competenza del commissario sui lavori del Roja che, viceversa, dovevano e devono rimanere attribuiti a Rivieracqua s.c.p.a.;

- che sarebbe opportuna la cessazione del commissariamento sia per il troppo protrarsi dell’incarico sia perché avendo la Provincia chiuso il suo ciclo emergenziale a livello finanziario può ora assumere personale e creare quindi una struttura con mezzi e risorse umane adeguate alla gestione della delicata delega;

interroga la S.V. per conoscere:

1) se è stata disposta la cessazione dell'erogazione delle competenze spettanti al commissario dalla data di comunicazione all’Ente della sospensione dall’incarico;

2) quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione, di concerto con il Presidente della Regione Giovanni Toti, per le conseguenti misure che si intenderà adottare onde porre fine alla situazione di stallo venutasi a creare in un momento particolarmente delicato sia per le sorti di Rivieracqua s.c.p.a. che per l’attività che consegue all’utilizzo dei fondi PNRR ottenuti per il potenziamento dell’acquedotto del Roja" - scrive il consigliere Domenico Abbo.