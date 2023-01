Bordighera: ok dell'Amministrazione comunale al patrocinio per l’evento 'Musica contro le mafie'

La Giunta di Bordighera, nella seduta di oggi, ha concesso il patrocinio del Comune all’evento 'Musica contro le mafie', in programma al Palazzo del Parco la mattina del prossimo 8 febbraio a cura dell’Associazione Libera.



L’iniziativa, riservata ad un pubblico degli studenti, si pone l’obiettivo di educare alla legalità con uno spettacolo canoro di profondo impegno artistico e civile; i brani presentati riceveranno un riconoscimento espressamente voluto per valorizzare giovani autori di musiche e testi dedicati a temi di particolare rilevanza sociale.



“Siamo a fianco dell’Associazione Libera in questa occasione come già avvenuto per altri progetti in passato, in ragione della costante e preziosa attività che svolge per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per la promozione della cultura della legalità.” commenta l’Amministrazione della città delle palme.