Sanremo: restyling porto vecchio, affidato all'avvocato Riccardo Maoli il ricorso del Comune al Consiglio di Stato

L’amministrazione comunale di Sanremo, come già evidenziato nei giorni scorsi, ha dato mandato all’avvocato Riccardo Maoli di Genova, nell’ambito del ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar di Genova, che ha accettato il ricorso della ‘Porto di Sanremo’ sul caso del restyling di porto vecchio.

La sentenza del Tar è stata pubblicata a inizio dicembre mentre le motivazioni sono arrivate nei giorni scorsi. Per questo il Comune ha deciso di fare ricorso per garantire la tutela dell’Ente, quantificando l’onorario in 25.691,20 euro.