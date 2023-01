Pompeiana: il laghetto artificiale mai terminato, il 2023 anno giusto per trovare i fondi mancanti e chiudere l'opera

Nel 2023 Pompeiana si impegnerà nella ricerca dei fondi per l'annosa questione del 'Laghetto'. Un progetto importante per questo borgo che punta al completamento dell'opera. A dare un ulteriore sprint verso la fine, i 100mila euro arrivati grazie al bando Simbiosi.

"Siamo l'unico Comune della Liguria - spiega Vincenzo Lanteri , sindaco di Pompeiana - ad essere stato premiato con questo contributo dalla Fondazione San Paolo. Per noi si tratta di un progetto che promuove la valorizzazione del territorio. Dobbiamo trovare i fondi per mettere la parola fine sull'opera. Fin dall'insediamento ci siamo subito dedicati a questo progetto".

Il bacino artificiale nel cuore del Sito di Interesse Comunitario è un tasto dolente a Pompeiana. Un'opera iniziata nel 2005 e mai completata, accompagnata da aspre polemiche proprio per la sua collocazione all'interno dell'area tutelata.

Il progetto in questi anni è cambiato. "Noi abbiamo voluto dare la nostra impronta - aggiunge Lanteri - inserendo una attenzione alla flora e alla fauna, quindi con un occhio di riguardo alla natura. E' stato questo aspetto a premiarci. Inizialmente volevamo realizzare un bacino per l'antincendio e l'approvvigionamento idrico delle campagne. Abbiamo preferito dare contenuto alla nostra azione, allargando la visuale anche per il futuro del nostro territorio".