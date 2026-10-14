Ventimiglia, visita pastorale del vescovo Antonio Suetta

Visita pastorale del vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta nella città di confine. L'apertura dell'anno pastorale è, infatti, iniziata, nel fine settimana, dalla comunità della cattedrale di Ventimiglia.
Un cammino che interesserà la diocesi fino al 2030. La visita pastorale rappresenta, infatti, un momento particolarmente significativo nella vita della diocesi.
Non si tratta semplicemente di un appuntamento istituzionale ma di un’occasione per incontrare le comunità cristiane, condividere il loro cammino, ascoltarne le esperienze e incoraggiarne la missione.