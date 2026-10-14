Bordighera, ordinanza per abbattere sette alberi pericolosi: interventi urgenti in diverse zone della città

Sette alberi di proprietà comunale saranno abbattuti a Bordighera per ragioni di pubblica incolumità. È quanto stabilisce un'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco, sulla base della relazione tecnica predisposta dalla funzionaria dell'Ufficio Parchi e Giardini, datata 13 ottobre 2026. Il provvedimento riguarda esemplari situati in diverse aree della città, alcune delle quali caratterizzate da un intenso passaggio di pedoni. Le condizioni fitostatiche e di stabilità delle piante sono state giudicate precarie, al punto da non garantire adeguati livelli di sicurezza per le persone.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno sette esemplari arborei distribuiti in cinque diverse aree del territorio comunale. A villa Felomena, in via Regina Margherita, è previsto l'abbattimento di una Phoenix dactylifera, mentre alla pineta del Capo, lungo corso Francesco Rossi, saranno rimossi due Pinus pinea. Altri due esemplari di Trachycarpus fortunei si trovano in corso Italia. L'elenco comprende inoltre un pino domestico in piazza Due Strade e una Washingtonia filifera in via Coggiola, all'altezza del civico 12.

Alla base della decisione c'è la relazione tecnica allegata alla nota del 13 ottobre, protocollata con il numero 36123/2026. La documentazione evidenzia situazioni di criticità legate alla stabilità degli alberi e, per gli esemplari interessati, condizioni di completo disseccamento. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, lo stato delle piante e i rischi connessi a possibili cedimenti rendono necessario intervenire senza ritardi. Un quadro che, considerata anche la collocazione degli alberi in zone urbane frequentate, ha portato l'amministrazione a ritenere insufficiente il ricorso a misure alternative.

Il sindaco ha quindi disposto che l'Ufficio Parchi e Giardini proceda all'immediato abbattimento dei sette alberi, richiamando l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, relativo ai poteri del sindaco in materia di provvedimenti contingibili e urgenti, oltre al regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione numero 13 del 2023.

L'ordinanza prevede, tuttavia, anche un intervento di compensazione per il patrimonio verde cittadino. Le piante abbattute dovranno essere sostituite con nuovi esemplari autoctoni, da mettere a dimora negli stessi luoghi, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa e dal regolamento comunale. Una scelta che punta a mantenere la presenza di alberature nelle aree interessate, conciliando le esigenze di sicurezza con la tutela del verde pubblico.

Il provvedimento sarà inoltre trasmesso alla Prefettura di Imperia e agli uffici comunali coinvolti, tra cui Parchi e Giardini, Polizia Municipale, Manutenzione e Segreteria del Sindaco. L'obiettivo prioritario indicato nell'atto è prevenire possibili cedimenti e tutelare l'incolumità pubblica, intervenendo su alberi che, secondo le verifiche tecniche, presentano condizioni tali da richiedere la misura estrema dell'abbattimento.