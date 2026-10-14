I Riviera dei Fiori Hotels protagonisti al TTG Travel Experience 2026

Riviera dei Fiori Hotels si conferma protagonista del TTG Travel Experience 2026, la più importante manifestazione italiana dedicata al turismo internazionale, in corso d’opera a Rimini dal 14 al 16 ottobre. Per il quarto anno consecutivo, il gruppo alberghiero che riunisce Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare, Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare e Castellaro Golf Resort partecipa all’interno dello stand della Regione Liguria, rinnovando il proprio impegno nella promozione del territorio e nel consolidamento della propria reputazione sui mercati nazionali e internazionali.

La presenza in fiera rappresenta un’importante occasione per rafforzare il posizionamento di Riviera dei Fiori Hotels come punto di riferimento per un’ospitalità di qualità nella Riviera dei Fiori, capace di coniugare mare, sport, natura, benessere, gastronomia ed eventi in un’offerta articolata e fruibile durante tutto l’anno. Un percorso di crescita che passa non soltanto attraverso la qualità dei servizi e l’identità distintiva delle singole strutture, ma anche attraverso un’attività di comunicazione sempre più strategica, finalizzata ad accrescere la notorietà del marchio, valorizzarne i punti di forza e consolidarne la credibilità presso operatori e interlocutori internazionali.

Nel corso della manifestazione, il gruppo sta incontrando professionisti del settore, tour operator e buyer internazionali provenienti da Belgio, Danimarca, Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Ungheria, Francia, Svezia, Norvegia, Austria e tour operator italiani, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità commerciali e consolidare le relazioni già avviate. La fiera diventa così uno spazio privilegiato per presentare un’offerta turistica che unisce l’autenticità della Liguria a standard di accoglienza capaci di rispondere alle aspettative di una clientela internazionale.

La presentazione coordinata delle tre strutture consente di rivolgersi a interlocutori differenti con proposte coerenti con le rispettive esigenze: dal turismo leisure ai soggiorni attivi, dai viaggi legati al ciclismo e al golf agli eventi aziendali e ai meeting. L’obiettivo è rafforzare la brand reputation del gruppo, consolidando l’associazione tra il marchio Riviera dei Fiori Hotels e un’idea di ospitalità di qualità, riconoscibile e competitiva anche a livello internazionale. Un lavoro che contribuisce a dare maggiore visibilità non soltanto alle singole strutture, ma anche alla Riviera dei Fiori come destinazione capace di offrire esperienze autentiche, servizi qualificati e opportunità di soggiorno in ogni stagione.

Tre strutture, un’unica visione dell’ospitalità

Aregai Marina Hotel & Residence, affacciato sul mare e inserito nel porto turistico di Marina degli Aregai, propone camere, suite e appartamenti, una spiaggia privata, servizi di ristorazione e spazi dedicati a meeting ed eventi. La certificazione bike hotel e l’accesso diretto alla pista ciclabile del Parco Costiero Riviera dei Fiori lo rendono particolarmente adatto a chi desidera coniugare relax, attività all’aria aperta e scoperta del territorio.

Hotel Riviera dei Fiori, quattro stelle situato nel porto turistico di San Lorenzo al Mare, si distingue per la sua architettura a pagoda, la posizione direttamente sul mare e il rapporto privilegiato con la pista ciclabile che attraversa la costa. La spiaggia privata, la proposta gastronomica e l’atmosfera raffinata ne fanno una destinazione ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna del comfort e della tranquillità.

Castellaro Golf Resort completa l’offerta del gruppo con una proposta immersa nel verde delle colline liguri, a breve distanza dalla costa e da Sanremo. Il campo da golf a nove buche, la piscina, il ristorante e gli spazi dedicati agli incontri professionali permettono di rivolgersi a un pubblico interessato allo sport, al benessere, alla natura e al turismo esperienziale.

La partecipazione al TTG conferma una direzione precisa: consolidare il valore del marchio Riviera dei Fiori Hotels, rafforzarne la reputazione sui mercati internazionali e contribuire, attraverso un’offerta di ospitalità articolata e una comunicazione strategica, a promuovere la Riviera dei Fiori come destinazione di qualità dodici mesi l’anno.