Bordighera, "fermare lo spostamento della stazione ferroviaria": scatta un petizione online

Fermare lo spostamento della stazione ferroviaria di Bordighera è l'obiettivo di una petizione online lanciata da un cittadino, Pier Luca Vercellin.

Una raccolta firme online per impedire che la stazione venga spostata 'a monte'. "Sono un cittadino di Bordighera e, come molti abitanti di questa meravigliosa città, sono profondamente legato alla mia comunità e alla sua storia. La stazione ferroviaria di Bordighera non è solo un punto di transito: rappresenta il cuore pulsante della città, un simbolo di connessione e accessibilità che ha servito generazioni di residenti e visitatori. Recentemente, è stato proposto lo spostamento della stazione verso una nuova ubicazione. Questa decisione, presa senza il coinvolgimento pieno dei cittadini, rischia di arrecare danni irreversibili al tessuto sociale della nostra città" - viene sottolineato nella petizione - "La posizione attuale della stazione è strategica: si trova nel centro città, facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici e rappresenta una risorsa insostituibile per il turismo, l'economia locale e il trasporto sostenibile".

In pochi giorni sono già state raccolte 255 firme. "Il trasferimento della stazione creerebbe disagi significativi ai residenti, in particolare agli anziani e alle persone con mobilità ridotta, che si troverebbero a dover affrontare spostamenti più complessi per accedere ai servizi ferroviari. Inoltre, un simile intervento urbanistico potrebbe comportare impatti negativi sull'ambiente e richiedere investimenti ingenti che potrebbero essere meglio destinati al miglioramento delle infrastrutture esistenti" - viene evidenziato nella petizione - "Chiediamo alle autorità regionali e locali, al Presidente della Regione Liguria, al Sindaco e al Consiglio Comunale di Bordighera, al Presidente e ai vertici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ascoltare la voce dei cittadini di Bordighera. È cruciale lavorare insieme per trovare soluzioni che rispettino la volontà della comunità e che siano sostenibili nel lungo termine. Invitiamo tutte le persone che amano Bordighera, i visitatori occasionali e chiunque creda nella necessità di preservare il patrimonio e l'identità della nostra città, a firmare questa petizione. Uniti, possiamo proteggere il nostro futuro e garantire che Bordighera continui a essere un luogo accogliente e vivibile per tutti".